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Hindi News ›   City & states ›   88 players appeared for netball and archery trials.

88 खिलाड़ियों ने नेटबॉल और आर्चरी का दिया ट्रायल

Mon, 12 Oct 2026 02:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:57 AM IST
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झज्जर। जिले में रविवार को खेल महाकुंभ के तहत नेटबॉल और आर्चरी के ट्रायल आयोजित किए गए। राजीव गांधी खेल परिसर डीघल में नेटबॉल और गांव धौड़ स्थित आर्चरी अकादमी में तीरंदाजी के ट्रायल हुए। दोनों खेलों में लड़के और लड़कियों सहित कुल 88 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
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नेटबॉल के ट्रायल में 63 और आर्चरी में 25 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। जिला खेल अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि खेल महाकुंभ के तहत विभिन्न खेलों के ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें खिलाड़ी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।है।
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