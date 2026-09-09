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Hindi News ›   City & states ›   80th Annual Celebration of Baba Kanshigiri Maharaj Begins

बाबा कांशीगिरि महाराज के 80वें वार्षिकोत्सव का आगाज

Wed, 09 Sep 2026 07:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Wed, 09 Sep 2026 07:50 PM IST
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80th Annual Celebration of Baba Kanshigiri Maharaj Begins
09jjrp32- श्री कांशी गिरि मंदिर के वा​र्षिकोत्सक कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालु। संवाद
झज्जर। शक्तिपीठ मंदिर बाबा कांशीगिरि महाराज के 80वें वार्षिकोत्सव का शुभारंभ बुधवार को हवन यज्ञ के साथ हुआ। कार्यक्रम में भाजपा नेता मनीष बंसल ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। पुजारी पवन कौशिक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न कराया। इस अवसर पर बाबा के पावन डंडे का पुष्पाभिषेक भी किया गया।
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देश विभाजन से पहले से चली आ रही भाद्रपद मास की त्रयोदशी पर दंगल आयोजित करने की परंपरा को भी कायम रखा गया। मंदिर प्रांगण में युवाओं की कुश्ती प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें विजेता पहलवान को मंदिर समिति की ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया।
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मंदिर समिति के संरक्षक नरेंद्र मदान ने बताया कि गुरुवार को शोभायात्रा निकाली जाएगी। बाबा के प्राचीन डंडे की शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर मंदिर पहुंचेगी। इसमें अघोरी नृत्य विशेष आकर्षण रहेगा।
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