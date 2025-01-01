सिरसा से रोहद टोल तक 230 किमी में 20 थाने...अवैध कारतूस की मेगा खेप बेखौफ पार

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रोहतक/बहादुरगढ़। सिरसा से 25,000 कारतूसों की मेगा खेप लेकर चले तस्कर 230 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ के रोहद टोल प्लाजा पहुंच गए और रास्ते में आए छह जिलों के 20 थानों की पुलिस को कोई भनक भी न लगी। इसने गाड़ियों की सघन जांच की भी पोल खोल दी है।हफ्तेभर से पुलिस अधिकारी रोजाना प्रदूषण के बहाने तो कभी दिवाली को लेकर विशेष चौकसी के दावे करते आ रहे हैं। जांच के नाम पर घंटों वाहनों को रोके जाने से कई रास्तों में घंटों जाम भी लगे हैं। लेकिन, चौकसी की पोल कारतूसों की खेप के सिरसा से रोहद टोल तक पहुंच जाने से खुल चुकी है।नेशनल हाईवे-9 से गुजरने पर सिरसा से रोहद टोल तक के 230 किलोमीटर के रास्ते में 20 थाने आते हैं। इनमें सिरसा, फतेहाबाद व हिसार के चार-चार, हांसी के दो, रोहतक के पांच और झज्जर जिले का एक थाना आता है। इसमें कई जगह पुलिस नाके भी हैं।अफसरों का दावा है कि अपराधी किसी भी नाके को पार नहीं कर सकते। लेकिन, यह दावा धरा रह गया। उत्तर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कारतूसों की खेप लेकर तस्कर सिरसा से दो गाड़ियों से चले और बेखौफ गुजरते गए।शुक्र है बिहार पुलिस का, जिसने रोहतक एसटीएफ को तस्करों की सूचना दी और पांच आरोपी दबोच लिए गए। अब तीनों राज्यों की पुलिस इस संगठित अपराध की कड़ियों का पता लगाकर ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है।रोहतक के ही पांच थानों को पार करके तस्करों के बहादुरगढ़ तक पहुंच जाने के सवाल पर रोहतक पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित कहते हैं, यह सही है कि एसटीएफ ने उन्हें विशेष सूचना पर पकड़ा है लेकिन हमारी पुलिस भी सतर्क है। फिर भी, हर गाड़ी की चेकिंग संभव नहीं है। तस्कर इसी का फायदा उठा ले गए।आरोपियों को रिमांड पर लेकर खुलासा करेगी पुलिस, कई राज्यों तक सप्लाई चेन से भी उठेगा पर्दासंवाद न्यूज एजेंसीबहादुरगढ़। रोहद टोल प्लाजा के पास 25000 कारतूसों की बरामदगी ने तस्करी के तीन राज्यों तक फैले नेटवर्क का खुलासा किया है। हालांकि, इसकी पूरी कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी खेप आखिर देनी किसे थी और पूरे खेल का असली खिलाड़ी कौन है?सिरसा के महक गन हाउस के मालिक विजय गोयल के कारतूस बेचने और बदायूं गन हाउस के मालिक अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान के खरीदने की जानकारी सामने आ ही चुकी है। दोनों एसटीएफ के शिकंजे में हैं। इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ का इंतजार है। वैसे, कारतूसों की पैकिंग गैंग के सुनियोजित काम का ही संकेत है।एसटीएफ के मुताबिक, महिला को साथ लेकर चलना भी पुलिस को चकमा देने का ही प्रयास है। बिहार तक 20,000 कारतूस पहुंचा ही चुके थे। इसके पकड़े जाने से इनकी पोल खुली। यह लोग पहले कितनी बार कितने कारतूस कहां-किसको बेच चुके हैं, इसका पता लगाना अभी बाकी है। यह कारतूस कहां पहुंचाने थे, क्या यह एक व्यक्ति की मांग थी या कोई संगठित गिरोह की जरूरत, पुलिस को बहुत कुछ उगलवाना है।