छारा कॉलेज में 18 विद्यार्थियों का एनसीसी के लिए चयन

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चयन प्रक्रिया एक हरियाणा बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में पूरी हुई। यह कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुखविंदर सिंह के निर्देश और कर्नल अमन चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। निर्धारित मानकों के आधार पर कैडेट्स का चयन किया गया।कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुशील दलाल ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉलेज के सीटीओ अनुराग ने भी कैडेट्स को शुभकामनाएं दीं। चयन प्रक्रिया में सूबेदार विकास मलिक, रामनिवास, हवलदार हेमराज और बटालियन के अन्य स्टाफ ने सहयोग किया।-फोटो 91 : छारा कॉलेज में चयनित एनसीसी कैडेट्स कॉलेज स्टाफ के साथ। स्रोत : कॉलेज