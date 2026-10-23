छारा कॉलेज में 18 विद्यार्थियों का एनसीसी के लिए चयन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:50 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। छारा के चौधरी हरद्वारी लाल राजकीय कॉलेज में सत्र 2026-27 के लिए 18 विद्यार्थियों का एनसीसी कैडेट्स के रूप में चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया में 31 विद्यार्थियों ने ट्रायल दिया। इनमें 12 सीनियर डिवीजन (एसडी) और छह सीनियर विंग (एसडब्ल्यू) के कैडेट शामिल हैं।
चयन प्रक्रिया एक हरियाणा बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में पूरी हुई। यह कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुखविंदर सिंह के निर्देश और कर्नल अमन चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। निर्धारित मानकों के आधार पर कैडेट्स का चयन किया गया।
कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुशील दलाल ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉलेज के सीटीओ अनुराग ने भी कैडेट्स को शुभकामनाएं दीं। चयन प्रक्रिया में सूबेदार विकास मलिक, रामनिवास, हवलदार हेमराज और बटालियन के अन्य स्टाफ ने सहयोग किया।
विज्ञापन
-फोटो 91 : छारा कॉलेज में चयनित एनसीसी कैडेट्स कॉलेज स्टाफ के साथ। स्रोत : कॉलेज
-- -- -- -- -- -- -- -- ---
विज्ञापन
चयन प्रक्रिया एक हरियाणा बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में पूरी हुई। यह कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुखविंदर सिंह के निर्देश और कर्नल अमन चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। निर्धारित मानकों के आधार पर कैडेट्स का चयन किया गया।
विज्ञापन
कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुशील दलाल ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉलेज के सीटीओ अनुराग ने भी कैडेट्स को शुभकामनाएं दीं। चयन प्रक्रिया में सूबेदार विकास मलिक, रामनिवास, हवलदार हेमराज और बटालियन के अन्य स्टाफ ने सहयोग किया।
विज्ञापन
-फोटो 91 : छारा कॉलेज में चयनित एनसीसी कैडेट्स कॉलेज स्टाफ के साथ। स्रोत : कॉलेज