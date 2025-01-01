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परिवहन विभाग की टीम हर सप्ताह वीरवार को स्कूलों में पहुंचकर बसों की जांच करती है।इससे पहले 19 नवंबर को स्कूली बसों की जांच नहीं हो पाई थी। वहीं, 12 नवंबर को नरवाना क्षेत्र के तीन स्कूलों में 15 बसों की जांच की गई थी। उस दौरान फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे और फायर सिलिंडर जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। स्कूली बसों की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के इंस्पेक्टर और एमवीआई, ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। टीम बसों में रिफ्लेक्टर, फायर सिलिंडर, फर्स्ट एड बॉक्स, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति जांचती है। इसके अलावा चालक और परिचालक के जरूरी दस्तावेज, चालक का हैवी लाइसेंस और बस का परमिट भी चेक किया जाता है।वर्जनस्कूली बसों की जांच के लिए प्रत्येक वीरवार अभियान चलाया जाता है। इस सप्ताह पांच स्कूलों की 16 बसें जांची गईं, जिनमें खामी मिलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियान आगे भी जारी रहेगा।बलजीत सिंह, निरीक्षक, आरटीए कार्यालय जींद