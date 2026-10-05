छत्तीसगढ़ में मौसम बना शुष्क: तेज धूप से लोग परेशान, प्रदेश के इन जिलों में हो रहा गुलाबी ठंड का एहसास

छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। इस वजह से रात और दिन में गर्मी बढ़ गई है। दिन में तेज धूप से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर मानसून की विदाई होने का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई भागों से विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक, आगानी दिनों में रात में ठंड बढ़ सकती है। प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

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वर्तमान में प्रदेश में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है। ऐसे में मौसम शुष्क बना रहेगा। रात में गुलाबी ठंड का एहसास होगा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। राजनांदगांव में सर्वाधिक 35.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल, मौसम विभाग ने प्रदेश में किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है।मौसम विभाग ने के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी के लिए स्थिति अनुकूल है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी की रेखा सुपौल, रांची, रायपुर, ब्रह्मपुरी, परभणी, बारामती, हरनाई से होकर गुजर रही है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिण बिहार से विदर्भ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। ऐसे में मानसून की विदाई हो रही है। दिन में धूप होने से गर्मी बढ़ी हुई है और बस्तर और सरगुजा संभाग में रात में गुलाबी ठंडक का एहसास हो रहा है।