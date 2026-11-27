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निलंबन अवधि के दौरान अधिकारी का मुख्यालय किरंदुल कॉम्प्लेक्स ही तय किया गया है। जारी निर्देशों के तहत जनरल मैनेजर सुधांशु वर्मा कार्यकारी निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। हालांकि, एनएमडीसी प्रबंधन ने जारी आदेश में इस कड़े कदम के पीछे के विशिष्ट आरोपों या विस्तृत कारणों को सार्वजनिक नहीं किया है। किरंदुल में वेस्ट माइनिंग गतिविधियों और उनके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर पिछले दिनों विवाद काफी गहराया था।प्रभावित ग्रामीणों ने खनन गतिविधियों से जंगल, पर्यावरण और स्थानीय आबादी पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। ग्रामीणों की नाराजगी के साथ ही इस मुद्दे पर राजनीतिक विरोध भी सामने आया था। मामले की जांच के लिए कांग्रेस के सात सदस्यीय दल ने किरंदुल पहुंचकर वेस्ट माइनिंग प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया था। दल ने मौके की स्थिति का जायजा लेकर खनन से हुए नुकसान और एनएमडीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।वेस्ट माइनिंग पर ग्रामीणों के विरोध और राजनीतिक सवालों के बीच वरिष्ठ अधिकारी के निलंबन को अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, प्रबंधन ने कार्रवाई का आधार स्पष्ट नहीं किया है, जिससे प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिंदुओं को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।