राजनांदगांव: 29 साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़े म्यूल बैंक खाते का खुलासा, 52 लाख का वित्तीय लेनदेन

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इस मामले की शुरुआत ऑनलाइन साइबर शिकायत के साथ हुई थी। शिकायत में पीड़ित व्यक्ति से साइबर फ्रॉड के जरिये ठगे गए 30 हजार रुपये की राशि बंधन बैंक के एक खाते में जमा होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद, जिले में लेयर-1 म्यूल बैंक खातों की विशेष पड़ताल की जा रही थी। इसी जांच प्रक्रिया के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़े इस बैंक खाते का संदिग्ध कनेक्शन उजागर हुआ।कोतवाली थाना प्रभारी उपेन्द्र शाह के अनुसार संबंधित बैंक खाते का विवरण जांचने पर उसमें लगभग 52 लाख रुपये का कुल वित्तीय लेनदेन पाया गया। इसके बाद समन्वय पोर्टल पर पड़ताल करने पर 29 ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें इसी खाते से जुड़ी पाई गईं। पुलिस जांच में यह खाता मेसर्स कवासा ज्वेलर्स प्रा. लि. के नाम पर पंजीकृत मिला। पुलिस अब खाते के स्वामी बालचंद भुआर्य और राकेश कुमार सिन्हा की भूमिका की सूक्ष्मता से जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त राशि किन हालात में इस खाते में आई और उसका आगे किस तरह उपयोग या ट्रांसफर किया गया।पुलिस ने बैंक दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन की जांच के बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया है। अब खाते से जुड़े अन्य बैंक खातों, दर्ज मोबाइल नंबरों और संदिग्ध लोगों की भूमिका की बारीकी से जांच चल रही है। साइबर अपराध में ठगी की रकम सीधे अपने खाते में मंगाने के बजाय दूसरे बैंक खातों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें म्यूल अकाउंट कहते हैं। पुलिस का कहना है कि जो खाताधारक जानबूझकर या संदिग्ध हालात में ठगी की राशि प्राप्त करने, छिपाने या उपयोग में मदद करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।