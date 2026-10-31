छत्तीसगढ़: रेत निकासी के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, चौकी प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच

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यह पूरा प्रकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है। कांकेर जिले के स्थानीय जनपद सदस्य ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए नदी से रेत निकाली जा रही थी। इस दौरान हल्बा चौकी पुलिस की ओर से नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। आरोप है कि कार्रवाई का डर दिखाकर चौकी प्रभारी दीपा केंवट और एएसआई चेतन साहू ने जनप्रतिनिधियों से पैसों की मांग की और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया।हुए जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने का आग्रह किया था। मामला पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा की जानकारी में आते ही उन्होंने 24 घंटे के भीतर दोनों को लाइन अटैच करने का आदेश जारी कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कठोर विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी।