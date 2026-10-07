फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Two accused arrested for posing as Home Minister personal assistant in Chhattisgarh

ठगों से सावधान!: गृह मंत्री का फर्जी पीए बनकर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Wed, 07 Oct 2026 04:20 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 07 Oct 2026 04:20 PM IST
सार

पुलिस ने शासकीय नौकरी लगाने और स्थानांतरण कराने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली लोगों का करीबी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया।

विज्ञापन
Two accused arrested for posing as Home Minister personal assistant in Chhattisgarh
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रायपुर पुलिस ने शासकीय नौकरी लगाने और स्थानांतरण कराने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली लोगों का करीबी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। इनमें से एक आरोपी ने गृहमंत्री का निज सहायक बनकर लोगों से रकम ऐंठी। पुलिस ने आरोपियों के पास से गृहमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किया है।
विज्ञापन


पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई
मामले का पर्दाफाश उस समय हुआ जब पीड़ित बोस्टो तांडी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी आदित्य मोहन पंडा और संतराम यादव ने शासकीय नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। मुख्य आरोपी आदित्य ने खुद को गृहमंत्री विजय शर्मा का निज सहायक बताकर प्रार्थी का विश्वास जीता। इसके बाद आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर पीड़ित से 70 हजार रुपये ले लिए। लंबे समय तक नौकरी न मिलने और रकम वापस न होने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
विज्ञापन


पंद्रह लोगों से ठगी का खुलासा
शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वे अब तक करीब 15 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। दोनों ने सरकारी नौकरी लगाने और मनचाहा स्थानांतरण कराने का झांसा देकर करीब 15 लोगों से लगभग 25 लाख रुपये की ठगी की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे ठगी के अन्य मामलों और पीड़ित लोगों के संबंध में और भी जानकारी सामने आने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


फर्जी पहचान पत्र बरामद
सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान भी उजागर कर दी है। इनमें से पहला आरोपी 23 वर्षीय आदित्य मोहन पंडा है, जो कमल विहार रायपुर का निवासी है। दूसरा आरोपी 38 वर्षीय संतराम यादव है, जो हिमालया हाईट्स देवपुरी रायपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गृहमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र जब्त कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 528/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed