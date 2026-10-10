दुर्ग: नशीली दवाओं की तस्करी में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा, प्लास्टिक की बोरी से मिले थे कैप्सूल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उतई थाना पुलिस को 9 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सेलूद धान मंडी के पास नीले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवक नशीली गोलियां बेचने के लिए खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की और तीन युवकों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सेलूद के सतनामी पारा निवासी 27 वर्षीय त्रिलोकी यादव तथा धमतरी जिले के कुरुद स्थित इंदिरा नगर निवासी 20 वर्षीय चेमन विश्वकर्मा और 24 वर्षीय हकीम खान के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खेप बरामद की।तलाशी के दौरान पुलिस ने त्रिलोकी यादव के पास से 48 नशीले कैप्सूल बरामद किए। चेमन विश्वकर्मा और हकीम खान के कब्जे वाली प्लास्टिक की बोरी से 364 कैप्सूल मिले। पुलिस ने कुल 263.68 ग्राम वजन के 412 कैप्सूल जब्त किए। इसके अलावा पुलिस ने मौके से यामाहा मोटरसाइकिल, रियलमी व वनप्लस के मोबाइल फोन और नकदी जब्त की। जब्त सामान की कुल कीमत 1 लाख 37 हजार रुपये दर्ज की गई थी। जांच के दौरान इस अवैध कारोबार में रायपुर निवासी मोहम्मद कैश का नाम भी सामने आया था।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि त्रिलोकी यादव, चेमन विश्वकर्मा और हकीम खान ने एनडीपीएस कानून की धारा 22(सी) और धारा 29 के तहत अपराध किया है। अदालत ने तीनों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया। मोहम्मद कैश के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया, जबकि तीनों दोषियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में भी संदेह का लाभ मिला। अदालत ने जब्त नशीली दवाओं को नष्ट करने, मोबाइल व नकदी को राजसात करने और मोटरसाइकिल के अधिहरण के निर्देश जारी किए।