छत्तीसगढ़: जीडीपी ग्रोथ पर सरकार ने डेटा पेश करने में महारत हासिल की, टीएस सिंह देव बोले- वक्त बताएगा हकीकत

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भारत की 7.8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि इस सरकार ने अपनी सुविधा के हिसाब से डेटा पेश करने की कला में भी महारत हासिल कर ली है। क्या यह सच में वैसा ही है जैसा दिखाया गया है, या कहानी का कोई और पहलू भी है? यह तो वक्त ही बताएगा। विश्लेषण में थोड़ा समय लगता है। अर्थशास्त्री इसका विश्लेषण करेंगे और अपने नतीजे पेश करेंगे। अगर यह सच में 7.8 है तो यह अच्छी बात है।उन्होंने कहा, "चीनी की कीमत 75 के पार हो गई है। अगर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं तो कमर्शियल गैस इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स के लिए, मतलब जहां खाना बनता है, रेस्टोरेंट चलते हैं, होटल चलते हैं और ढाबे चलते हैं, अगर आप वहां कीमतें बढ़ाते हैं, तो ये सभी चीजें कंज्यूमर्स के लिए और भी महंगी हो जाएंगी। यह चिंता की बात है।"उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मेहनती भारतीयों का अपमान एक ऐसी सरकार कर रही है जो उनकी मेहनत का क्रेडिट खुद लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप ने लगातार यह दिखाने की कोशिश की है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है, जैसे देश के लोग बस घर पर बैठकर कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से हो रहा है।अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी के बयानों को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि कई दूसरे लोग भी आज इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि देश की आर्थिक हालत या बताई गई जीडीपी ग्रोथ उतनी सकारात्मक नहीं है जितना सरकार दिखाती है।