गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकला 13 वर्षीय बच्चा, पेड़ पर फंदे से मिला शव

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मृतक की पहचान समर सिंह पोरते (13 वर्ष) के रूप में हुई है। वह अमरपुर गांव का रहने वाला था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम उसके पिता बुधराम सिंह पोरते ने किसी बात को लेकर उसे डांटा था। इसके बाद समर नाराज होकर बिना किसी को बताए घर से निकल गया। कुछ समय बीतने के बाद जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने आसपास के इलाकों और गांव में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी।बुधवार को कुछ ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कच्ची सड़क से कुछ अंदर पेड़ के पास बच्चे को फंदे पर लटका देखा। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बच्चे की मौत से परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलने पर पेंड्रा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक, शुरुआती तौर पर पिता की डांट से नाराज होकर बच्चे के घर से निकलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, उसकी मौत के पीछे वास्तविक वजह क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद अमरपुर गांव में शोक का माहौल है और परिवार सदमे में है।