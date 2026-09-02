गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकला 13 वर्षीय बच्चा, पेड़ पर फंदे से मिला शव
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 06:14 PM IST
सार
पिता की डांट के बाद 13 वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया। तलाश के दौरान खेत के पास पेड़ से उसका शव मिलने से गांव में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम किया है।
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विस्तार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पेंड्रा थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में 13 वर्षीय बच्चे की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बच्चा मंगलवार शाम पिता की डांट के बाद घर से निकल गया था। काफी तलाश के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो परिजन और ग्रामीण उसे खोजते रहे। अगले दिन खेत की ओर गए ग्रामीणों ने कच्ची सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ के पास बच्चे का शव देखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
मृतक की पहचान समर सिंह पोरते (13 वर्ष) के रूप में हुई है। वह अमरपुर गांव का रहने वाला था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम उसके पिता बुधराम सिंह पोरते ने किसी बात को लेकर उसे डांटा था। इसके बाद समर नाराज होकर बिना किसी को बताए घर से निकल गया। कुछ समय बीतने के बाद जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने आसपास के इलाकों और गांव में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
बुधवार को कुछ ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कच्ची सड़क से कुछ अंदर पेड़ के पास बच्चे को फंदे पर लटका देखा। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बच्चे की मौत से परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलने पर पेंड्रा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के मुताबिक, शुरुआती तौर पर पिता की डांट से नाराज होकर बच्चे के घर से निकलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, उसकी मौत के पीछे वास्तविक वजह क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद अमरपुर गांव में शोक का माहौल है और परिवार सदमे में है।
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मृतक की पहचान समर सिंह पोरते (13 वर्ष) के रूप में हुई है। वह अमरपुर गांव का रहने वाला था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम उसके पिता बुधराम सिंह पोरते ने किसी बात को लेकर उसे डांटा था। इसके बाद समर नाराज होकर बिना किसी को बताए घर से निकल गया। कुछ समय बीतने के बाद जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने आसपास के इलाकों और गांव में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
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बुधवार को कुछ ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कच्ची सड़क से कुछ अंदर पेड़ के पास बच्चे को फंदे पर लटका देखा। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बच्चे की मौत से परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलने पर पेंड्रा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के मुताबिक, शुरुआती तौर पर पिता की डांट से नाराज होकर बच्चे के घर से निकलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, उसकी मौत के पीछे वास्तविक वजह क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद अमरपुर गांव में शोक का माहौल है और परिवार सदमे में है।