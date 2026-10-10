स्कूल में शिक्षिका की मनमानी: दोपहर दो बजे ही कर दी छुट्टी, सरपंच की शिकायत पर डीईओ ने दिए कार्रवाई के निर्देश

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जानकारी के अनुसार, प्राथमिक शाला खैरपानी में समय से पहले छुट्टी किए जाने और विद्यालय बंद होने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद सरपंच भरथरी एक्का विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान दोपहर करीब 2 बजे बच्चों को घर जाते देखा गया। सरपंच ने जब बच्चों से इस संबंध में पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि शिक्षिका मोना पटेल ने छुट्टी कर दी है।इस घटनाक्रम के बाद विद्यालय में निर्धारित समय तक पढ़ाई नहीं होने को लेकर सवाल उठने लगे। मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की गई, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया।मामले की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने संबंधित शिक्षिका मोना पटेल से फोन पर संपर्क कर स्थिति जानने का प्रयास किया। बातचीत के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की बात सामने आई। इसके बाद डीईओ ने संबंधित शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के मौखिक निर्देश दिए। हालांकि, समय से पहले छुट्टी किए जाने के वास्तविक कारणों की जांच के बाद ही मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।जिला शिक्षा अधिकारी और ग्राम सरपंच के मुताबिक, संबंधित शिक्षिका के हर्बल प्रोडक्ट से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, इस संबंध में विस्तृत जानकारी और इसकी पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में जांच के दौरान इस पहलू की भी पड़ताल की जा सकती है।विद्यालयों में निर्धारित समय तक नियमित कक्षाओं का संचालन और बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। यदि बिना उचित कारण समय से पहले छुट्टी की गई है, तो इसकी जांच कर जवाबदेही तय करना जरूरी है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और संबंधित शिक्षिका के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।