सीजी: 25 दिसंबर तक पूरा करें कैंसर अस्पताल का काम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी सख्त चेतावनी

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निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सीधे जमीन देखने जाने के बजाय सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की छठी मंजिल पर पहुंचे। वहां से बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने अस्पताल के पीछे स्थित करीब 10 एकड़ खाली सरकारी जमीन दिखाई। विधायक ने बताया कि इस जमीन पर सिम्स की नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है। इसमें से करीब 2.5 एकड़ जमीन वन विभाग के अधीन आती है। इस संबंध में डॉ. बीपी सिंह ने जानकारी दी कि विभाग वन विभाग से पहले ही पत्राचार कर चुका है। सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के खुले रैंप को देखकर विधायक सुशांत शुक्ला ने सुरक्षा का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रैंप खुला रहने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और यह आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिहाज से भी संवेदनशील स्थान बन सकता है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत रैंप पर सुरक्षा जाली लगाने की मंजूरी दी। विधायक ने अस्पताल परिसर में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा डॉ. बीपी सिंह ने अस्पताल की मशीनों में आने वाली छोटी-मोटी खराबियों को तत्काल दूर करने के लिए अलग से बजट जारी करने की मांग की, ताकि उपकरण खराब होने पर मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए।निरीक्षण समाप्त होने के बाद पांचवीं मंजिल से नीचे उतरते समय एक लिफ्ट में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए। लिफ्ट में 12 से ज्यादा लोगों के चढ़ जाने के कारण लिफ्ट आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद डॉ. बीपी सिंह, डॉ. अर्चना सिंह और सिम्स के डीन डॉ. रमणेश मूर्ति को नीचे आने के लिए दूसरी लिफ्ट का सहारा लेना पड़ा। इस घटना ने अस्पताल में लिफ्ट के सुरक्षित उपयोग और क्षमता के नियमों के कड़ाई से पालन का मुद्दा सामने ला दिया। निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव का फोन आया और वे भी तुरंत मौके पर पहुंचे। उपमुख्यमंत्री ने प्रस्तावित योजनाओं तथा जारी निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों के साथ अस्पताल से जुड़ी भावी योजनाओं पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, डॉ. बीपी सिंह, सिम्स के डीन डॉ. रमणेश मूर्ति और डॉ. भूपेन्द्र कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।अस्पताल परिसर तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय के पास से और अस्पताल के पीछे से नई सड़क निकालने का फैसला लिया गया। यह नई लिंक रोड बनने के बाद सुपरस्पेशलिटी अस्पताल परिसर तक पहुंचने के लिए कुल तीन रास्ते उपलब्ध हो सकेंगे। इससे मरीजों और उनके परिजनों को आने-जाने में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधायक सुशांत शुक्ला और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय से सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए।