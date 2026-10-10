फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Surajpur double murder case Convict Rinku transferred to Raipur jail after death sentence

सूरजपुर दोहरा हत्याकांड: फांसी की सजा के बाद दोषी रिंकू रायपुर जेल स्थानांतरित

Sat, 10 Oct 2026 04:39 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 10 Oct 2026 04:39 PM IST
सार

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में 8 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद दोषी फूल सिंह उर्फ रिंकू को कड़ी सुरक्षा में सूरजपुर जिला जेल से केंद्रीय जेल रायपुर स्थानांतरित किया गया।

विज्ञापन
Surajpur double murder case Convict Rinku transferred to Raipur jail after death sentence
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों की जेल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दोषियों को अलग-अलग जेलों से स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मामले के आरोपी फूल सिंह उर्फ रिंकू को सूरजपुर जिला जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया है।
विज्ञापन


अदालत ने 8 अक्तूबर को सुनाया था फैसला
सूरजपुर के इस मामले में 8 अक्तूबर को अदालत ने फैसला सुनाया था। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपियों को फांसी की सजा और एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला 13 अक्तूबर 2024 को हुई तत्कालीन प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस दोहरे हत्याकांड की घटना ने उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। अदालत के फैसले के बाद अब दोषियों को निर्धारित जेलों में भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
विज्ञापन


अलग-अलग जेलों में निरुद्ध हैं सभी दोषी
सजा पाने वाले तीनों दोषी अब तक अलग-अलग जेलों में निरुद्ध थे। आरोपी फूल सिंह उर्फ रिंकू सूरजपुर जिला जेल में बंद था, जबकि कुलदीप साहू अंबिकापुर की जेल में और चंद्रकांत चौधरी कोरिया की जेल में निरुद्ध था। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जेल प्रशासन ने इन दोषियों की जेल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। आरोपी फूल सिंह उर्फ रिंकू को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय जेल रायपुर भेजे जाने के बाद अब अन्य दोषियों की जेल शिफ्टिंग को लेकर भी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed