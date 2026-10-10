सूरजपुर दोहरा हत्याकांड: फांसी की सजा के बाद दोषी रिंकू रायपुर जेल स्थानांतरित

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सूरजपुर के इस मामले में 8 अक्तूबर को अदालत ने फैसला सुनाया था। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपियों को फांसी की सजा और एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला 13 अक्तूबर 2024 को हुई तत्कालीन प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस दोहरे हत्याकांड की घटना ने उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। अदालत के फैसले के बाद अब दोषियों को निर्धारित जेलों में भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।सजा पाने वाले तीनों दोषी अब तक अलग-अलग जेलों में निरुद्ध थे। आरोपी फूल सिंह उर्फ रिंकू सूरजपुर जिला जेल में बंद था, जबकि कुलदीप साहू अंबिकापुर की जेल में और चंद्रकांत चौधरी कोरिया की जेल में निरुद्ध था। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जेल प्रशासन ने इन दोषियों की जेल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। आरोपी फूल सिंह उर्फ रिंकू को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय जेल रायपुर भेजे जाने के बाद अब अन्य दोषियों की जेल शिफ्टिंग को लेकर भी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनी हुई है।