रायपुर: कमल विहार में युवक की संदिग्ध मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका, इलाके में मचा हड़कंप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 11 Nov 2026 06:53 PM IST
सार
कमल विहार में निरंजन पाल नामक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। खास बात यह है कि परिजनों ने उसी दिन तेलीबांधा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विस्तार
राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां कमल विहार (कौशल्या माता विहार) के सेक्टर-13 में एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने घटनास्थल का गहन मुआयना किया और अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान निरंजन पाल के रूप में की गई है। इस निर्मम घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक विशेष टीम भी मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटा रही है।
गुमशुदगी की रिपोर्ट और शव की बरामदगी
मृतक निरंजन पाल के परिजनों ने आज ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह रिपोर्ट तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने सुबह ही पुलिस को युवक के लापता होने की सूचना दी थी। युवक के लापता होने के बाद से परिजन लगातार चिंतित थे। अब उसका शव मिलने से यह पूरा मामला और अधिक गंभीर हो गया है।
विज्ञापन
पुलिस की विस्तृत जांच
पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही, पुलिस इस जघन्य अपराध के आरोपियों की तलाश भी कर रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है।
विज्ञापन
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने घटनास्थल का गहन मुआयना किया और अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान निरंजन पाल के रूप में की गई है। इस निर्मम घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक विशेष टीम भी मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटा रही है।
विज्ञापन
गुमशुदगी की रिपोर्ट और शव की बरामदगी
मृतक निरंजन पाल के परिजनों ने आज ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह रिपोर्ट तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने सुबह ही पुलिस को युवक के लापता होने की सूचना दी थी। युवक के लापता होने के बाद से परिजन लगातार चिंतित थे। अब उसका शव मिलने से यह पूरा मामला और अधिक गंभीर हो गया है।
विज्ञापन
पुलिस की विस्तृत जांच
पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही, पुलिस इस जघन्य अपराध के आरोपियों की तलाश भी कर रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है।