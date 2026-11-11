रायपुर: कमल विहार में युवक की संदिग्ध मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका, इलाके में मचा हड़कंप

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने घटनास्थल का गहन मुआयना किया और अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान निरंजन पाल के रूप में की गई है। इस निर्मम घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक विशेष टीम भी मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटा रही है।मृतक निरंजन पाल के परिजनों ने आज ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह रिपोर्ट तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने सुबह ही पुलिस को युवक के लापता होने की सूचना दी थी। युवक के लापता होने के बाद से परिजन लगातार चिंतित थे। अब उसका शव मिलने से यह पूरा मामला और अधिक गंभीर हो गया है।पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही, पुलिस इस जघन्य अपराध के आरोपियों की तलाश भी कर रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है।