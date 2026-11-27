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दूसरी तरफ, वन विभाग ने शुरुआती आकलन में करीब 30 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचने की बात कही है और संबंधित एजेंसी के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर लिया है।वन विभाग के शुरुआती निरीक्षण के मुताबिक कंपार्टमेंट क्रमांक 673 में पेड़-पौधों और प्राकृतिक वनस्पति पर विपरीत असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा नाला भी मलबे की चपेट में आ गया है। एनएमडीसी, वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वेस्ट डंप से निकली अपशिष्ट सामग्री ढलान के निचले हिस्से तक 200 से 250 मीटर तक पहुंची है। वहीं, पहाड़ी की मिट्टी और बजरी लगभग दो से तीन किलोमीटर तक बहकर फैल गई। कंपनी ने अपने शुरुआती आकलन में भूमिगत जलधारा की संभावित भूमिका से इन्कार नहीं किया है।घटना के विस्तृत कारणों को जानने के लिए ड्रोन सर्वे के जरिये प्रभावित हिस्से की ऑर्थोमोजेक तस्वीरें तैयार की जा रही हैं, जिससे मलबे के फैलाव का सही अंदाजा लगाया जा सके। जांच के दौरान चट्टानों की आंतरिक संरचना का नक्शा बनाने के साथ जमीन के द्रवीकरण की संभावना भी परखी जाएगी। इसके लिए मल्टीचैनल एनालिसिस ऑफ सरफेस वेव्स परीक्षण किया जा रहा है। कंपनी के पुराने तकनीकी रिकॉर्ड के अनुसार, धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने इस डंप की स्थिरता का अध्ययन कर जनवरी 2026 में इसे सुरक्षित बताया था। डंप की मजबूती के लिए गारलैंड ड्रेन और टो बट्रेस वॉल जैसे उपाय किए गए थे।खनन पट्टे से बाहर प्रभावित हुए वन क्षेत्र को फिर से पुरानी स्थिति में लाने के लिए कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार और वन विभाग को तकनीकी सहायता तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है। वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट आने के बाद बहाली की अंतिम योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा, स्थानीय ग्रामीणों की आवाजाही को सुगम बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से वैकल्पिक मार्ग तैयार किए गए हैं। प्रभावित इलाके में मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजकर चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। इस हादसे में अब तक किसी व्यक्ति के हताहत होने या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं मिली है।