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मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले दो दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इसके अलावा प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। राजधानी रायपुर में रविवार की सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। वहीं शनिवार, 21 नवंबर को रायपुर में दिन भर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई।रायपुर में शनिवार को बादलों की मौजूदगी के कारण दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे गिरकर 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य तापमान से 3.7 डिग्री अधिक था। बादलों की वजह से दिन की अपेक्षा रात के समय अधिक ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आसमान पूरी तरह साफ होने के बाद तापमान में और गिरावट आएगी। वहीं, बिलासपुर संभाग के एक-दो क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक 90 मिलीमीटर बारिश भैसमा में दर्ज की गई।छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा शहर पेंड्रा रोड दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 19.6 डिग्री सेल्सियस, अंबिकापुर में 19 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 18.4 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं आगामी 3 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं जताई गई है। इसके पश्चात न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जाएगी। आसमान साफ होने के साथ ही आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ने का अनुमान है।