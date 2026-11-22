विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मामला 10 नवंबर की रात करीब 2:30 बजे का है। लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान डोंगरगढ़ में युवाओं के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान चाकूबाजी की घटना में विवेक साहू और 24 वर्षीय टिल्लू मांडवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों ने दोनों घायलों को 1 नवंबर की सुबह लगभग 3 बजे डोंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उस समय मेडिकल ऑफिसर डॉ. योगेश कन्नौजे ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चारभाठा में पदस्थ ड्रेसर आशीष बंजारे ने विवेक के घाव की ड्रेसिंग और टांके लगाने का काम किया था। इसके बाद विवेक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था।अस्पताल से छुट्टी मिलने और टांके लगने के बाद भी विवेक की कमर का दर्द कम नहीं हुआ। कई दिनों तक दवाइयां लेने के बावजूद दर्द बढ़ता ही गया। परेशान होकर परिजनों ने 18 नवंबर को मरीज का एक्सरे कराया। एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर और परिजन हैरान रह गए, क्योंकि विवेक की कमर में तीन इंच लंबा चाकू का टुकड़ा फंसा था। परिजनों ने बिना देरी किए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत शल्य चिकित्सा कर कमर से चाकू का वह टुकड़ा बाहर निकाला।मामले का खुलासा होने के बाद घायल युवक के पिता संजय साहू ने डोंगरगढ़ पुलिस थाने पहुंचकर आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। डोंगरगढ़ के एसडीओपी केसरी नंदन नायक ने बताया कि पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य संलिप्त आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और ड्रेसर की लापरवाही के सवाल पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह विषय जांच के अधीन है।