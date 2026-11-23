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बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवक्ता चिमनानी ने कहा कि प्रदेश में सुशासन बनाये रखना साय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जीएसटी प्रकरण में राहत देने के नाम पर रिश्वतखोरी करने वाले अधिकारी और बिचौलिए के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई स्पष्ट है कि साय सरकार में पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति चाहे कितना ही रसूखदार या किसी भी पद पर क्यों न हो, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। चिमनानी ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार को संरक्षण प्राप्त था और जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए गए थे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जांच एजेंसियां पूरी स्वतंत्रता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं, जिससे जनता का विश्वास शासन और प्रशासन के प्रति अधिक मजबूत हुआ है। राज्य सरकार आम नागरिकों और व्यापारियों को भयमुक्त और पारदर्शी व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी या प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भ्रष्टाचारमुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को हर हाल में पूरा होगा। तीन वर्षों में ऐसी कई कार्रवाई सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति की प्रमाण है।