छत्तीसगढ़ में सोमवार को अधिकांश स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हुई। अगले तीन दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है । प्रदेश के बाकी भागों में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के संकेत नहीं है। प्रदेश में सबसे अधिक 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया।

विज्ञापन