बीजापुर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में संयुक्त सुरक्षा बल ने थाना उसूर क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों से संबंधित एक संदिग्ध डंप बरामद किया है। इस डंप से नाइट विजन डिवाइस, वायरलेस सेट और कैमरा जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 21 नवंबर 2026 को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना थी कि थाना उसूर के ग्राम गुंजेपर्ती के जंगल-पहाड़ी में माओवादियों ने संदिग्ध सामग्री छिपा रखी है। इस सूचना के आधार पर संयुक्त सुरक्षा बल ने क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 22 नवंबर को यह डंप बरामद हुआ। यह स्थान थाना उसूर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित गुंजेपर्ती के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में है। बरामद सामग्री में सोल्डरिंग मशीन, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैटरी और चार्जर भी शामिल थे। टॉर्च, एलईडी लैंप और मल्टीमीटर जैसी वस्तुएं भी मिली हैं। मेडिकल सामग्री और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं भी डंप में थीं।

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बरामद सामग्री का विवरण

बरामद डंप में नाइट विजन डिवाइस और वायरलेस सेट प्रमुख उपकरण थे। इसके साथ ही एक कैमरा और सोल्डरिंग मशीन भी मिली है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैटरी और चार्जर भी जब्त किए गए। टॉर्च, एलईडी लैंप और मल्टीमीटर भी बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त, मेडिकल सामग्री और दैनिक उपयोग की कई अन्य वस्तुएं भी मिली हैं।

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पुलिस की कार्रवाई और अपील

इस मामले में थाना उसूर में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा बरामद सामग्री के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। बीजापुर पुलिस ने आम नागरिकों से शांति, सुरक्षा और विकास में सहयोग की अपील की है। नागरिकों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री को न छुएं। ऐसी जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या सुरक्षा कैंप को दें।