लालू परिवार: राजद अध्यक्ष के घर से अरसे बाद किसी ने राबड़ी देवी के भाई से की मुलाकात; रोहिणी आचार्य पहुंचीं

लंबे अरसे बाद रोहिणी आचार्य अपने मामा साधु यादव से मुलाकात करने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने मामा साधु यादव और मामी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हालांकि, मुलाकात के बाद रोहिणी आचार्य ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और कोई बयान नहीं दिया।

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