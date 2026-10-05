लालू परिवार: राजद अध्यक्ष के घर से अरसे बाद किसी ने राबड़ी देवी के भाई से की मुलाकात; रोहिणी आचार्य पहुंचीं
लंबे अरसे बाद रोहिणी आचार्य ने अपने मामा साधु यादव से मुलाकात की और मामा-मामी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं, हालांकि दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
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लंबे अरसे बाद रोहिणी आचार्य अपने मामा साधु यादव से मुलाकात करने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने मामा साधु यादव और मामी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हालांकि, मुलाकात के बाद रोहिणी आचार्य ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और कोई बयान नहीं दिया।
इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे पारिवारिक रिश्तों के साथ-साथ संभावित राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इस मुलाकात के पीछे की वजह और इसके राजनीतिक मायने को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।