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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच विभिन्न कंप्यूटर पाठ्यक्रमों और संस्थानों की मान्यता को लेकर काफी समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इससे पहले 9 सितंबर 2026 को जारी एक आदेश के माध्यम से स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड-3 और पटवारी पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य किया गया था। इस नए नियम के सामने आने के बाद नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों में यह चिंता उत्पन्न हो गई थी कि निजी और शासकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले कौन-कौन से कंप्यूटर कोर्स भर्ती प्रक्रिया में मान्य किए जाएंगे।इस भ्रम को स्थायी रूप से दूर करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा नियंत्रक को औपचारिक पत्र प्रेषित किया। इस पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि कंप्यूटर अर्हता के लिए पुराने स्वीकृत आदेश ही लागू रहेंगे। विभाग के इस निर्णय से प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। अब अलग-अलग संस्थानों से कंप्यूटर का कोर्स करने वाले युवाओं को आवेदन और मूल दस्तावेज सत्यापन से पहले यह जांच लेना अनिवार्य होगा कि उनका प्रमाण पत्र 2015 और 2018 की निर्धारित सूची के अनुरूप है या नहीं।