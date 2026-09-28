छत्तीसगढ़: कांग्रेस के प्रदर्शन में पुलिस से धक्का-मुक्की, कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे कार्यकर्ता

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मतदाता अधिकारों और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सोमवार को पुलिस के साथ तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन यादव और शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग की।