जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म: एक अक्टूबर से बढ़ेगा स्टाइपेंड; बॉन्ड राशि घटाने का भी आश्वासन

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राज्य में पिछले चार दिन से जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल सोमवार दोपहर को खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करके अपनी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने एसोसिएशन की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के डॉक्टरों का बढ़ा हुआ स्टाइपेंड 1 अक्तूबर से लागू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से मिले आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया।