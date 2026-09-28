छत्तीसगढ़: आईएएस आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग की जिम्मेदारी भी रहेगी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 28 Sep 2026 10:27 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ शासन ने IAS अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग के संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वह छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक का पद भी संभालते रहेंगे। नई जिम्मेदारी के तहत वह सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार-प्रसार तथा मीडिया समन्वय का काम देखेंगे।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग के नए संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया। टिकरिहा अब जनसंपर्क विभाग के नए संचालक के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।
मौजूदा पद के साथ संभालेंगे नई जिम्मेदारी
आशीष कुमार टिकरिहा वर्तमान में छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वह अपने वर्तमान दायित्वों के साथ जनसंपर्क संचालक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे। यानी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक का पद भी उनके पास पूर्ववत बना रहेगा।
जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी में क्या-क्या काम?
जनसंपर्क विभाग के संचालक के रूप में टिकरिहा के सामने राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा सरकार के विकास कार्यों से जुड़ी सूचनाओं के प्रचार-प्रसार और मीडिया से समन्वय का काम भी उनके दायित्व में शामिल रहेगा।
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आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक आशीष कुमार टिकरिहा को दिया गया जनसंपर्क विभाग के संचालक का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस प्रशासनिक बदलाव के बाद वह अपने वर्तमान पद की जिम्मेदारियों के साथ जनसंपर्क विभाग का कामकाज भी देखेंगे।
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शासन ने जारी किया औपचारिक आदेश
राज्य सरकार की ओर से यह प्रशासनिक व्यवस्था सोमवार को जारी आदेश के माध्यम से लागू की गई है। आदेश के बाद टिकरिहा जनसंपर्क विभाग के संचालन से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करेंगे। वहीं, छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक के रूप में उनकी मौजूदा जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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मौजूदा पद के साथ संभालेंगे नई जिम्मेदारी
आशीष कुमार टिकरिहा वर्तमान में छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वह अपने वर्तमान दायित्वों के साथ जनसंपर्क संचालक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे। यानी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक का पद भी उनके पास पूर्ववत बना रहेगा।
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जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी में क्या-क्या काम?
जनसंपर्क विभाग के संचालक के रूप में टिकरिहा के सामने राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा सरकार के विकास कार्यों से जुड़ी सूचनाओं के प्रचार-प्रसार और मीडिया से समन्वय का काम भी उनके दायित्व में शामिल रहेगा।
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आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक आशीष कुमार टिकरिहा को दिया गया जनसंपर्क विभाग के संचालक का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस प्रशासनिक बदलाव के बाद वह अपने वर्तमान पद की जिम्मेदारियों के साथ जनसंपर्क विभाग का कामकाज भी देखेंगे।
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शासन ने जारी किया औपचारिक आदेश
राज्य सरकार की ओर से यह प्रशासनिक व्यवस्था सोमवार को जारी आदेश के माध्यम से लागू की गई है। आदेश के बाद टिकरिहा जनसंपर्क विभाग के संचालन से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करेंगे। वहीं, छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक के रूप में उनकी मौजूदा जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।