छत्तीसगढ़: आईएएस आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग की जिम्मेदारी भी रहेगी

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छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग के नए संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया। टिकरिहा अब जनसंपर्क विभाग के नए संचालक के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।