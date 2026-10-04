छत्तीसगढ़: पिकअप और ऑटो की भीषण टक्कर में घायल महिला की मौत, क्षमता से अधिक सवारियों के कारण हादसा

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छिंदिया गांव की 15 महिलाएं बिलारो गांव में आयोजित एक दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ऑटो में सवार होकर वापस लौट रही थीं। रात लगभग आठ बजे हुई यह भिड़ंत इतनी तीव्र थी कि कुछ महिलाएं उछलकर सड़क पर जा गिरीं। हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में फूलकुंवर (50), रामबाई (60) और फूलकुंवर (60) शामिल हैं। स्थानीय निवासियों की मदद से घायलों को तुरंत पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के पश्चात गंभीर रूप से घायल महिलाओं को बैकुंठपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान चालमति (35) की मृत्यु हो गई।चार सवारियों की क्षमता वाले ऑटो में चालक सहित कुल 16 लोग सवार थे। सामने से तेज गति में पिकअप को आता देख ऑटो चालक घबरा गया और वाहन को साइड में नहीं मोड़ सका, जिससे यह हादसा हुआ। दुर्घटना में देव कुंवर, सुदामा बाई, सरिता, संगीता, कदम कुंवर, हरदिया, विमला, दीपा और छायामति घायल हुई हैं।सूचना मिलते ही जिलाधिकारी रोक्तिमा यादव और पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और चिकित्सकों को उचित उपचार के निर्देश दिए। पटना थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि फरार पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है।