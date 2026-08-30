छत्तीसगढ़: एनआईटी रायपुर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आगाज, 135 टीमों ने कराया रजिस्ट्रेशन; 80 शॉर्टलिस्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sun, 30 Aug 2026 09:01 AM IST
सार
CG News: एनआईटी रायपुर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 के लिए इंटरनल हैकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें 135 टीमों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से स्क्रीनिंग के बाद 80 टीमों को संस्थान स्तर की प्रतियोगिता के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। छात्रों ने वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तकनीकी समाधान और प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए।
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विस्तार
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में शनिवार, 29 अगस्त 2026 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 के लिए 'इंटरनल हैकाथॉन' का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के विभिन्न शैक्षणिक विभागों के छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया और वास्तविक दुनिया की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अपने अभिनव विचार प्रस्तुत किए।
135 टीमों ने कराया पंजीकरण, 80 को मिला मौका
इस इंटरनल हैकाथॉन को छात्र समुदाय से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कुल 135 टीमों ने अपना पंजीकरण कराया। स्क्रीनिंग के बाद संस्थान स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 80 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन टीमों ने विशेषज्ञों के मूल्यांकन पैनल के सामने अपने विचार, तकनीकी दृष्टिकोण और कार्यशील प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए।
10 पैनलों ने किया टीमों के समाधान का मूल्यांकन
शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को 10 समानांतर मूल्यांकन पैनलों में विभाजित किया गया। इनमें एनआईटी रायपुर के संकाय सदस्यों के साथ बाहरी विषय-विशेषज्ञ और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल थे। इस व्यवस्था के जरिए छात्रों को अनुभवी विशेषज्ञों के सामने अपने समाधान प्रस्तुत करने और तकनीकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर मिला।
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इन मानकों पर परखी गई छात्रों की प्रतिभा
मूल्यांकन प्रक्रिया कई प्रमुख मानकों के आधार पर की गई। इनमें समस्या की समझ और प्रासंगिकता, नवाचार और नवीनता, तकनीकी दृष्टिकोण और आर्किटेक्चर, प्रोटोटाइप का क्रियान्वयन, व्यावहारिकता, प्रभावशीलता, स्केलेबिलिटी और प्रस्तुतीकरण कौशल शामिल थे।
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टीमवर्क और तकनीकी समस्या समाधान को मिला बढ़ावा
इस आयोजन ने छात्रों के बीच अंतर-विषयक सीखने, टीमवर्क और तकनीक-केंद्रित समस्या निवारण को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक मंच के रूप में काम किया। तकनीकी प्रतिभा के प्रदर्शन के अलावा, इंटरनल हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 के लिए आधिकारिक संस्थान-स्तरीय चयन प्रक्रिया का चरण भी है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 के लिए अंतिम संस्थागत नामांकन निर्धारित मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद तय किए जाएंगे।
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135 टीमों ने कराया पंजीकरण, 80 को मिला मौका
इस इंटरनल हैकाथॉन को छात्र समुदाय से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कुल 135 टीमों ने अपना पंजीकरण कराया। स्क्रीनिंग के बाद संस्थान स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 80 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन टीमों ने विशेषज्ञों के मूल्यांकन पैनल के सामने अपने विचार, तकनीकी दृष्टिकोण और कार्यशील प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए।
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10 पैनलों ने किया टीमों के समाधान का मूल्यांकन
शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को 10 समानांतर मूल्यांकन पैनलों में विभाजित किया गया। इनमें एनआईटी रायपुर के संकाय सदस्यों के साथ बाहरी विषय-विशेषज्ञ और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल थे। इस व्यवस्था के जरिए छात्रों को अनुभवी विशेषज्ञों के सामने अपने समाधान प्रस्तुत करने और तकनीकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर मिला।
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इन मानकों पर परखी गई छात्रों की प्रतिभा
मूल्यांकन प्रक्रिया कई प्रमुख मानकों के आधार पर की गई। इनमें समस्या की समझ और प्रासंगिकता, नवाचार और नवीनता, तकनीकी दृष्टिकोण और आर्किटेक्चर, प्रोटोटाइप का क्रियान्वयन, व्यावहारिकता, प्रभावशीलता, स्केलेबिलिटी और प्रस्तुतीकरण कौशल शामिल थे।
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टीमवर्क और तकनीकी समस्या समाधान को मिला बढ़ावा
इस आयोजन ने छात्रों के बीच अंतर-विषयक सीखने, टीमवर्क और तकनीक-केंद्रित समस्या निवारण को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक मंच के रूप में काम किया। तकनीकी प्रतिभा के प्रदर्शन के अलावा, इंटरनल हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 के लिए आधिकारिक संस्थान-स्तरीय चयन प्रक्रिया का चरण भी है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 के लिए अंतिम संस्थागत नामांकन निर्धारित मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद तय किए जाएंगे।