Chhattisgarh ED Raid: कांग्रेस के विधायकों, IAS अफसर की संपत्ति कुर्क; PMLA में प्लॉट, गहने, 51 करोड़ कैश जब्त

छत्तीसगढ़ में चल रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कोयला लेवी मामले में PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कांग्रेस के दो विधायकों, पीसीसी कोषाध्यक्ष और एक आईएएस अफसर की संपत्ति कुर्क की है। करीब एक साल से ईडी कोयला लेवी मामले में जांच कर रही है। इसके तहत प्रदेश के अलग-अलग आईएएस अफसरों और राज्य शासन के अधिकारियों पर छापा मारा जा चुका है। कोल व्यापारी और आईएएस अफसर की गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

ED has provisionally attached 90 immovable properties, luxurious vehicles, jewellery & cash worth Rs 51.40 Crore belongs to Ms Ranu Sahu IAS, Suryakant Tiwari, Devender Yadav,MLA, Chandradev Prasad Rai,MLA, and others in the Coal Levy Extortion Scam in the State of Chhattisgarh.