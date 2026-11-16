सीजी: डेयरी में मिला तीन टन खराब खोवा-पनीर और मिठाई, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर किया नष्ट

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खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना मिली थी कि उत्सव डेयरी परिसर में भारी मात्रा में खाद्य सामग्रियां बेहद अस्वच्छ वातावरण में रखी गई हैं। इस आधार पर अधिकारियों के निर्देश पर रायपुर विजिलेंस टीम और स्थानीय अधिकारियों ने जांच आरंभ की। निरीक्षण के दौरान डेयरी के कोल्ड स्टोरेज और आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक गंदगी तथा दुर्गंध फैली पाई गई। परिसर में जगह-जगह जलभराव था और जमीन पर कीचड़ बिखरा पड़ा था।जांच दल को मौके पर करीब 2,000 किलोग्राम खोवा, 900 किलोग्राम पनीर तथा 150 से 200 किलोग्राम विभिन्न मिठाइयां मिलीं। इन मिठाइयों में मुख्य रूप से बूंदी के लड्डू और मिल्क केक शामिल थे। डेयरी के संचालक हरीश साहू कार्रवाई के समय उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनकी पत्नी की उपस्थिति और सहमति से सामग्री को नष्ट कराने की प्रक्रिया पूरी की गई। बताया गया कि दिवाली पर श्रमिकों की कमी के कारण संचालक खराब सामग्री का निस्तारण नहीं करा पाए थे।उत्सव डेयरी से निकलने वाले दूषित पानी के कारण आसपास की घनी बस्ती के निवासी लंबे समय से परेशान चल रहे थे। स्थानीय लोगों ने फैक्टरी से निकलने वाले गंदे पानी और उससे फैलने वाली बदबू के संबंध में विभाग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। रहवासियों का कहना था कि प्रसंस्करण इकाई से बहने वाला गंदा पानी निरंतर उनके रिहायशी इलाके तक पहुंच रहा था। नागरिकों की शिकायत और विजिलेंस की सूचना पर प्रशासन ने यह कदम उठाया।रायपुर विजिलेंस टीम और खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त डोमेन्द्र ध्रुव ने बताया कि उच्च अधिकारियों तथा नियंत्रक के स्पष्ट निर्देशों के तहत ही उत्सव डेयरी के परिसर में यह जांच अभियान चलाया गया था। उन्होंने बताया कि मौके से जब्त की गई अमानक सामग्री के नमूने विधिपूर्वक एकत्र कर प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अमानक खाद्य सामग्री पाए जाने पर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।