बस्तर: जंगल में बिजली का फंदा बिछाते चार शिकारी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

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वन विभाग की टीम आरक्षित वन में रात्रिकालीन निरीक्षण और गश्त पर थी। इसी दौरान गश्ती दल ने जंगल के भीतर चार व्यक्तियों को बिजली के तारों का फंदा लगाते हुए देखा। टीम ने तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए चारों तरफ से घेराबंदी की और चारों आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे चीतल और जंगली सूअर का शिकार करने के उद्देश्य से ही बिजली के तारों का फंदा लगा रहे थे।वन्यजीवों के शिकार की इस कोशिश पर सख्त रुख अपनाते हुए वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध दर्ज किया है। बस्तर वनमंडल के अधिकारी दीपेश कपिल ने बताया कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया है।