सीजी: एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता संजू देवी को मिलेंगे 51 लाख रुपये, सीएम साय ने की घोषणा

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की निवासी और एशियन गेम्स 2026 में महिला कबड्डी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य संजू देवी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास में सोमवार को हुई मुलाकात के दौरान सीएम साय ने संजू देवी को 51 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने संजू देवी की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता प्रदेश के लाखों युवाओं और बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों से निकलने वाली प्रतिभाओं की सफलता से बच्चों का खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास बढ़ता है।

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एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। संजू देवी इस विजेता टीम की सदस्य रहीं। मुख्यमंत्री ने उनसे एशियन गेम्स के अनुभवों और भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर चर्चा की। सीएम साय ने कहा कि किसी खिलाड़ी की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि इससे प्रदेश और समाज का मान भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी उपलब्धियां ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दूरस्थ क्षेत्रों की उभरती प्रतिभाओं को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर संसाधन और उचित अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। संजू देवी ने सम्मान और प्रोत्साहन राशि की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मिला यह प्रोत्साहन उन्हें भविष्य में और अधिक मेहनत करने तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा।