छत्तीसगढ़: 22.53 लाख की संपत्ति के साथ चार गांजा तस्कर गिरफ्तार, दो कारों से 18.46 किलो गांजा बरामद

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पुलिस ने 26 सितंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर जांच के दौरान गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दो अलग-अलग वाहनों से कुल 18 किलो 460 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत नौ लाख 23 हजार रुपये है। तस्करी में इस्तेमाल दो वाहनों और चार मोबाइल फोन के साथ जब्त कुल सामग्री का मूल्य 22 लाख 53 हजार रुपये है।