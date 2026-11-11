{"_id":"6af48c4a3b69804cdf0bc95f","slug":"raipur-top-news-today-chhattisgarh-scores-a-hat-trick-in-swachh-survekshan-2026-11-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"रायपुर की बड़ी खबरेंः स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ ने लगाई हैट्रिक; 15 नवंबर से होगी धान खरीदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायपुर की बड़ी खबरेंः स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ ने लगाई हैट्रिक; 15 नवंबर से होगी धान खरीदी

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Published by: Lalit Kumar Singh Updated Wed, 11 Nov 2026 09:11 PM IST

सार आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं।

विज्ञापन