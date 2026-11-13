कोरबा: सरपंच के खिलाफ उपसरपंच और पंचों ने खोला मोर्चा, भूमिपूजन में नहीं बुलाने पर भड़का आक्रोश

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दरअसल, एसईसीएल दीपका प्रबंधन ने खदान विस्तार के लिए हरदीबाजार स्थित पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गिरा दिया था। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र को आनन-फानन में पुराने तहसील भवन में शिफ्ट किया गया। वहां छोटे और जर्जर भवन में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन चुनौती बन गया था। इसी समस्या को देखते हुए एसईसीएल दीपका प्रबंधन ने नेवसा रोड पर लीलागर नदी के समीप नया भवन बनवाया। यह भवन करीब 85 लाख रुपये की लागत से निर्मित हो रहा है। बुधवार को एसईसीएल दीपका के महाप्रबंधक शरद तिवारी ने इसका विधिवत भूमिपूजन किया। निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।भूमिपूजन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच लोकेश्वर कंवर, सहायक चिकित्सा अधिकारी युद्धेश सांडे और जनपद सदस्य प्रतिनिधि अनिल टंडन मौजूद रहे। लेकिन उपसरपंच और पंचगण कार्यक्रम से नदारद थे। पंचों का आरोप है कि सरपंच ने जानबूझकर उन्हें सूचना नहीं दी। पंचों ने बताया कि जब उन्हें कार्यक्रम की भनक लगी तो उन्होंने सरपंच को फोन किया। सरपंच ने फोन नहीं उठाया और न ही वापस फोन किया। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है।उपसरपंच रेखा जायसवाल सहित पंचों ने सरपंच के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में हमेशा सरपंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते आए हैं। पंचों ने सवाल उठाया कि क्या पंचायत में पंचों का कोई महत्व नहीं रह गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरपंच का यही रवैया रहा तो उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस दौरान रेखा जायसवाल, इंद्रभूषण सिंह, प्रियंका जायसवाल, मनमोहन खांडे, भानूप्रताप सिंह, राजेंद्र जगत, ममता ओग्रे और चंद्रकला कंवर सहित सभी पंच मौजूद थे।