रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से; जानें कितने दिन चलेगी सदन की कार्यवाही,क्या होगा खास

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा हो गई है। विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल चार बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार वित्तीय कार्यों के साथ-साथ अन्य जरूरी शासकीय कार्यों को भी पूरा करेगी। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। विपक्ष धान खरीदी और शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार को घेरेगा।

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सत्र की तिथियां सार्वजनिक होते ही छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार सत्र की पहली बैठक 14 दिसंबर को होगी। सदन का कामकाज लगातार चार दिनों तक चलेगा, जिसके बाद 17 दिसंबर को सत्र का समापन कर दिया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने इस सत्र के लिए चार बैठकों की समय-सारिणी निर्धारित की है। सूचना जारी होने के तुरंत बाद सचिवालय ने सत्र से संबंधित सभी आवश्यक विधायी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना आरंभ कर दिया है।शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार मुख्य रूप से वित्तीय कार्य निपटाएगी और महत्वपूर्ण शासकीय कामकाज को आगे बढ़ाएगी। चार बैठकों की इस अवधि में सदन में विभिन्न विषयों, शासकीय विधेयकों और वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा आयोजित होगी। सत्र के दौरान राज्य सरकार अपने कार्यों, प्राथमिकताओं और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विषयों को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के विधायकों को जनहित से जुड़े मुद्दों, क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों से संबंधित प्रश्नों को सदन में उठाने का पूरा अवसर प्राप्त होगा।विधानसभा सचिवालय और शासन के विभिन्न विभागों में सत्र की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। सचिवालय नियमावली के अनुसार विधायकों के प्रश्नों, प्रस्तावों तथा अन्य विधायी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है।