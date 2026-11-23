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माना एयरपोर्ट पर सवारी बैठाने को लेकर टैक्सी चालकों के बीच विवाद की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीते 17 नवंबर को भी एयरपोर्ट परिसर में सवारी बैठाने की बात पर दो चालकों में तीखी बहस के बाद मारपीट हुई, जिसे सीआईएसएफ के जवानों ने बीच-बचाव कर शांत कराया। इससे पहले सितंबर 2024 में भी पार्किंग नंबर-1 के पास चालकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं जनवरी 2024 में सवारी बैठाने के दौरान हुए झगड़े में एक चालक का सिर फूट गया था। इस मामले में तुराब अली और हरविंदर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।टैक्सी सेवाओं के एप पर प्रदर्शित राशि से ज्यादा रकम मांगने की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। नवंबर 2026 में इटली की डीजे ओली एस्से ने सोशल मीडिया पर रायपुर में यात्रा का अनुभव साझा करते हुए बताया था कि एप पर 281 रुपये किराया दिख रहा था, लेकिन चालक ने 500 रुपये अतिरिक्त मांगे थे। पुलिस अधिकारियों ने टैक्सी ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि यात्रियों से दुर्व्यवहार करने, अत्यधिक किराया वसूलने या आपसी प्रतिस्पर्धा में विवाद खड़ा करने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित तथा सुगम परिवहन उपलब्ध कराना मुख्य प्राथमिकता है।