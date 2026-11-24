छत्तीसगढ़ की समृद्ध धार्मिक आस्था, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक ऐतिहासिक पुन्नी मेला राजधानी रायपुर के महादेव घाट में एक बार फिर अपनी भव्यता बिखेरने को तैयार है। कार्तिक पूर्णिमा पर 24 नवंबर को खारून नदी के तट पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। भगवान हाटकेश्वरनाथ महादेव की नगरी में आस्था की डुबकी लगाने, दीपदान करने और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए रायपुर सहित आस-पास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

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महादेव घाट का पुन्नी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक एकता और लोकजीवन की जीवंत अभिव्यक्ति है। यहां पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा में खारून नदी के तट पर प्रज्ज्वलित दीपों की जगमगाहट, मंदिरों में गूंजते मंत्रोच्चार, भगवान शिव के जयकारे और पारंपरिक मेले की चहल-पहल मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को उजागर करता है।महादेव घाट स्थित प्राचीन हाटकेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर का संबंध कल्चुरी शासनकाल से है। प्रचलित ऐतिहासिक विवरणों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मंदिर का निर्माण कल्चुरी राजा ब्रह्मदेव के शासनकाल में हुआ था। कुछ विवरणों में इसका निर्माण वर्ष 1402 ईस्वी के आस-पास माना जाता है, जबकि अन्य स्थानीय कथाओं में अलग-अलग तिथियों का उल्लेख है।लोकमान्यता के अनुसार, खारून नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना और कार्तिक पूर्णिमा पर पुण्य स्नान की परंपरा लंबे समय से प्रचलित है। समय के साथ इस धार्मिक आयोजन ने विशाल मेले का स्वरूप धारण कर लिया। मंदिर की प्राचीनता, शिवभक्ति की परंपरा और खारून नदी के प्रति श्रद्धा ने महादेव घाट को रायपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में प्रतिष्ठित किया है।भारतीय धार्मिक परंपराओं में कार्तिक पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन नदी में स्नान, भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना, दीपदान, दान-पुण्य का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र जल में स्नान करने और दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। महादेव घाट में श्रद्धालु सुबह-सुबह खारून नदी में स्नान कर भगवान हटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। मंदिर में बेलपत्र, पुष्प और जल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और प्रदेश की खुशहाली की कामना की जाती है। नदी के किनारे दीप प्रज्ज्वलित करने की परंपरा इस आयोजन को विशेष आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करती है।पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की उस विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, जिसमें धार्मिक आस्था और लोकजीवन एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं। प्रदेश में धान की कटाई के आस-पास का समय ग्रामीण उत्सवों, मेलों और मड़ई की परंपराओं से भी जुड़ा रहा है। कृषि प्रधान समाज में यह समय सामूहिक उल्लास, पारिवारिक मिलन और सामाजिक सहभागिता का अवसर बनता है। महादेव घाट का मेला भी इसी लोकजीवन की झलक प्रस्तुत करता है। पारंपरिक खानपान, खिलौनों, श्रृंगार सामग्री, घरेलू उपयोग की वस्तुओं और विभिन्न प्रकार की दुकानों से मेला परिसर गुलजार रहता है। बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन के साधन आकर्षण का केंद्र बनते हैं। परिवारों के लिए यह आयोजन धार्मिक दर्शन के साथ सामूहिक आनंद का भी अवसर होता है।मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी संस्कृति का सुंदर मेल दिखाई देता है। आधुनिक राजधानी के बीच यह आयोजन आज भी छत्तीसगढ़ की परंपरागत जीवनशैली, सामूहिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखे हुए है।महादेव घाट राजधानी रायपुर के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल है। प्राचीन हाटकेश्वर महादेव मंदिर, खारून नदी का प्राकृतिक परिवेश, घाटों की सुंदरता और आस-पास विकसित मनोरंजन सुविधाएं इसे धार्मिक श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षक बनाती हैं। यहां स्थित लक्ष्मण झूला, नदी के तट पर विकसित उद्यान और भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का यह संगम महादेव घाट को एक विशिष्ट पहचान देते हैं।पुन्नी मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर है। मेले में लगने वाली छोटी-बड़ी दुकानों, पारंपरिक खाद्य पदार्थों, पूजा सामग्री, खिलौनों, हस्तनिर्मित वस्तुओं और अन्य उत्पादों की बिक्री से स्थानीय व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों को लाभ मिलता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छोटे व्यापारी और विक्रेता ऐसे आयोजनों में अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इस प्रकार पुन्नी मेला धार्मिक आस्था के साथ आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय आजीविका को भी प्रोत्साहित करता है।महादेव घाट का पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। बदलते समय और आधुनिक जीवनशैली के बीच भी यह आयोजन अपनी पारंपरिक पहचान बनाए हुए है। यहां बुजुर्ग अपनी धार्मिक मान्यताओं और स्मृतियों के साथ पहुंचते हैं। वहीं बच्चे और युवा अपनी संस्कृति तथा लोक परंपराओं से परिचित होते हैं। यह मेला केवल एक दिन का धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु है। यहां आस्था के साथ अपनत्व, परंपरा के साथ उत्साह और धार्मिक भावना के साथ सामाजिक समरसता का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है।