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यह मामला नगर निगम के जोन-8 स्थित वीर सावरकर नगर का है। यहां भवन मालिक प्रीतम सिंह और जगमीत सिंह पर वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2026-27 तक का कुल 7,32,262 रुपये का संपत्ति कर बकाया चल रहा था। नगर निगम प्रशासन ने कर की राशि जमा कराने के लिए पूर्व में विधिवत नोटिस जारी किया था, परंतु संबंधित स्वामियों ने तय समय में राशि जमा नहीं कराई। कर का भुगतान न होने पर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए 20 अगस्त 2026 को भवन के मुख्य द्वार पर सील लगा दी थी। आरोप है कि सीलबंदी की कार्रवाई के बाद आरोपियों ने निगम की अनुमति लिए बिना ही दूसरा दरवाजा खोल लिया और अपना व्यापार पुनः शुरू कर दिया।मामला संज्ञान में आने पर आयुक्त ने सहायक राजस्व निरीक्षक संतोष दुबे को भवन मालिकों के विरुद्ध एफआईआर कराने के लिए अधिकृत किया। इसके पश्चात आमानाका पुलिस थाने में लिखित आवेदन दिया गया। पुलिस ने आवेदन के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 और धारा 329(4) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।