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यह बोर्ड स्थानीय भाजपा विधायक रायमुनि भगत और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगाया गया। गांव के मुखिया रैनू भगत ने बताया कि बैठकें हुईं और प्रस्ताव एकमत से पारित हुआ। गांव वाले आसपास के गांवों में धर्म बदलने की गतिविधियों से परेशान थे। वे गांव में होने वाली हीलिंग और प्रार्थना सभाओं पर रोक चाहते थे। बोर्ड में उल्लेख है कि गांव संविधान के पांचवें शेड्यूल और पंचायत (शेड्यूल एरिया में विस्तार) एक्ट, 1996 (PESA) के तहत आता है। यह एक्ट ग्राम सभा को सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अधिकार देता है। पिछले महीने, सुकमा जिले के पुनापल्ली गांव पंचायत में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें धर्मांतरित लोगों को दफनाने, चर्च बनाने और प्रार्थना सभाओं के लिए समुदाय की जमीन देने पर रोक थी।जशपुर के जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगा राम ने बताया कि मनोरा विकास खंड के चार गांवों में भी ऐसे ही बोर्ड लगे थे। इनमें सोगरा, छड़िया, डुमरटोली और टेम्पू गांव शामिल हैं। इन बोर्डों को देखकर जबला के लोगों ने भी ऐसा ही कदम उठाया। BJP MLA भगत ने कहा कि गांव के लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है।इस बीच, क्रिश्चियन आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ ने ऐसे बोर्ड लगाने पर आपत्ति जताई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 नवंबर को जशपुर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इसमें चार गांवों में लगे बोर्ड हटाने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। किस्पोट्टा ने कहा कि धार्मिक आवाजाही पर रोक सांविधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन ने बोर्ड हटाने और ग्राम सभाओं के फैसलों की वैधता जांचने की मांग की।