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विनायक एन्क्लेव, आनंद नगर निवासी पवन पिंचा एक्सप्रेस ट्रेड कॉम प्राइवेट लि. के डायरेक्टर थे। उन्होंने 10 सितंबर, 2018 को आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से शील्ड प्लान के तहत 39 साल के लिए जीवन बीमा कराया था, जिसके लिए 36,969.40 रुपये का प्रीमियम जमा किया गया था। इस पॉलिसी में बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर परिजनों को एक करोड़ रुपये मिलने का प्रावधान था और पत्नी चंदा पिंचा नामांकित व्यक्ति थीं। पॉलिसी चालू रहने के दौरान 21 दिसंबर, 2019 को पवन पिंचा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।इसके बाद नामांकित पत्नी ने कंपनी के पास एक करोड़ रुपये का दावा पेश किया। लेकिन कंपनी ने 17 मार्च, 2020 को पत्र भेजकर क्लेम खारिज कर दिया। कंपनी का कहना था कि पवन पिंचा ने एलआईसी और एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनियों की पुरानी पॉलिसियों की जानकारी छिपाई थी, जिससे जोखिम का सही आकलन नहीं हो पाया। कंपनी ने इसे ओवर इंश्योरेंस बताते हुए दावा देने से इन्कार कर दिया।दावा खारिज होने पर चंदा पिंचा ने 5 मई, 2020 को पुनर्विचार के लिए आवेदन किया, जिसे कंपनी ने 29 मई, 2020 को ई-मेल के जरिये फिर से खारिज कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने कंपनी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पत्र और अन्य दस्तावेज की जांच की। जांच में पाया गया कि बीमा कंपनी के अपने ही प्रस्ताव पत्र में पुरानी पॉलिसियों और उनकी बीमा राशि का उल्लेख दर्ज था।कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि पवन पिंचा ने जानकारी छिपाई थी। आयोग ने एजेंट को पक्षकार न बनाने संबंधी कंपनी की आपत्ति को भी निरस्त कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह मामला बीमा अनुबंध से जुड़ा है, इसलिए एजेंट को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है।बीमा कंपनी ने क्षेत्राधिकार पर भी सवाल उठाया था। आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले का हवाला देकर स्पष्ट किया कि क्षेत्राधिकार का निर्धारण जमा किए गए 36,969.40 रुपये के प्रीमियम से होता है। इस आधार पर जिला आयोग को सुनवाई का पूरा अधिकार है।दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस की पीठ ने चंदा पिंचा के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर संपूर्ण राशि चुकाने का निर्देश दिया है। समय पर भुगतान न करने पर कंपनी को पूरी राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।