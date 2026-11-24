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जूटमिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 34 सराईभद्दर के निवासियों ने रविवार को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी थी। मोहल्ले के निवासियों ने पुलिस को बताया कि तीन व्यक्तियों ने मिलकर उनके क्षेत्र में स्थित ग्राम देवता मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है।स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। मंदिर में स्थापित मूर्ति तोड़े जाने की वजह से मोहल्ले के लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। रहवासियों ने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी।रहवासियों की शिकायत मिलते ही जूटमिल पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 तथा धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। मामले की जांच के लिए जूटमिल पुलिस की टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी।इस दौरान पुलिस ने सराईभद्दर निवासी 21 वर्षीय राहुल चौहान तथा एक नाबालिग को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को नियमानुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।इस मामले का तीसरा आरोपी लक्ष्मी चौहान घटना के बाद से फरार चल रहा है। जूटमिल पुलिस की टीम उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।