रायगढ़: मंदिर की मूर्ति तोड़ने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़ Published by: अमन कोशले Updated Tue, 24 Nov 2026 09:24 AM IST
सार
सराईभद्दर इलाके में ग्राम देवता मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के मामले में जूटमिल थाना पुलिस ने 21 वर्षीय राहुल चौहान और एक नाबालिग को पकड़ा है। मामले में तीसरा आरोपी लक्ष्मी चौहान फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
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विस्तार
रायगढ़ जिले के सराईभद्दर इलाके में स्थित ग्राम देवता मंदिर की मूर्ति तोड़ने के मामले में जूटमिल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में शामिल फरार तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है।
स्थानीय लोगों ने दर्ज कराई थी शिकायत
जूटमिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 34 सराईभद्दर के निवासियों ने रविवार को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी थी। मोहल्ले के निवासियों ने पुलिस को बताया कि तीन व्यक्तियों ने मिलकर उनके क्षेत्र में स्थित ग्राम देवता मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। मंदिर में स्थापित मूर्ति तोड़े जाने की वजह से मोहल्ले के लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। रहवासियों ने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी।
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दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
रहवासियों की शिकायत मिलते ही जूटमिल पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 तथा धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। मामले की जांच के लिए जूटमिल पुलिस की टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी।
इस दौरान पुलिस ने सराईभद्दर निवासी 21 वर्षीय राहुल चौहान तथा एक नाबालिग को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को नियमानुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।
फरार आरोपी की तलाश जारी
इस मामले का तीसरा आरोपी लक्ष्मी चौहान घटना के बाद से फरार चल रहा है। जूटमिल पुलिस की टीम उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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स्थानीय लोगों ने दर्ज कराई थी शिकायत
जूटमिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 34 सराईभद्दर के निवासियों ने रविवार को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी थी। मोहल्ले के निवासियों ने पुलिस को बताया कि तीन व्यक्तियों ने मिलकर उनके क्षेत्र में स्थित ग्राम देवता मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है।
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स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। मंदिर में स्थापित मूर्ति तोड़े जाने की वजह से मोहल्ले के लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। रहवासियों ने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी।
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दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
रहवासियों की शिकायत मिलते ही जूटमिल पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 तथा धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। मामले की जांच के लिए जूटमिल पुलिस की टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी।
इस दौरान पुलिस ने सराईभद्दर निवासी 21 वर्षीय राहुल चौहान तथा एक नाबालिग को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को नियमानुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।
फरार आरोपी की तलाश जारी
इस मामले का तीसरा आरोपी लक्ष्मी चौहान घटना के बाद से फरार चल रहा है। जूटमिल पुलिस की टीम उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।