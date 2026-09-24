छत्तीसगढ़: कांग्रेस के नए प्रभारी सुखदेव भगत 27 सितंबर को आएंगे रायपुर, जोगी कांग्रेस के विलय पर चर्चा संभव

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अपने दौरे में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वे राज्य में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और पार्टी के आगामी अभियानों की रणनीति तय करेंगे। वे विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक में भी भाग लेंगे।प्रदेश प्रभारी जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस संगठन की स्थिति का भी फीडबैक लेंगे। संगठनात्मक बदलावों के बाद नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देना इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य रहेगा।इन बैठकों के दौरान छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के कांग्रेस में विलय के विषय पर भी बातचीत हो सकती है। रेणु जोगी और अमित जोगी ने अपनी पार्टी के विलय तथा कांग्रेस में वापसी को लेकर प्रस्ताव दिया है।हालांकि कांग्रेस की अनुशासन समिति ने इस मामले पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन नए प्रभारी के साथ होने वाली बैठकों में इस मुद्दे पर विचार होने की संभावना है। लोहरदगा से पूर्व सांसद रह चुके सुखदेव भगत को सितंबर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया था।