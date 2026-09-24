छत्तीसगढ़: झीरम के फैसले के बाद दिल्ली कूच, 26 सितंबर को राहुल गांधी से मिलेंगे पीड़ित परिवार

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झीरम घाटी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 16 सितंबर को 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अदालत का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवारों और कांग्रेस नेताओं ने मामले को लेकर आगे भी अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही थी। अब पीड़ित परिवारों की राहुल गांधी से प्रस्तावित मुलाकात को इसी की अगली कड़ी माना जा रहा है। इस दौरान अदालत के फैसले के विविध कानूनी पहलुओं, पीड़ितों की आगे की मांगों और भविष्य के कदमों पर गंभीर चर्चा होगी।दिल्ली प्रवास के दौरान पीड़ित परिवारों के सदस्य कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पूर्व रायपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस ने झीरम मामले को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने तथा दिल्ली में पीड़ित परिवारों के साथ एकजुट होकर अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया था। दोषियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा की पुष्टि और इसके खिलाफ अपील की प्रक्रिया अब उच्च न्यायालय के स्तर पर आगे बढ़ेगी। राहुल और शीर्ष नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही पीड़ित परिवार तथा पार्टी नेता मामले में आगे की रणनीति और दिशा तय करेंगे।