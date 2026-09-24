19 साल से बिलासपुर में रह रहा था संदिग्ध बांग्लादेशी:एसटीएफ की दबिश में पकड़ा गया,फर्जी दस्तावेज मिलने का दावा

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पुलिस के अनुसार, करीब 20 दिन पहले सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद कुछ व्यक्तियों को रायपुर के होल्डिंग सेंटर भेजा गया था। इसी दौरान अतीक वहां से फरार हो गया था। इसके बाद एसटीएफ और जिला विशेष शाखा उसकी तलाश में जुट गई थीं।पुलिस टीम ने लगातार निगरानी और रेकी के बाद 24 सितंबर को सरकंडा स्थित उसके किराए के मकान की जानकारी जुटाई। इसके बाद संयुक्त टीम ने दबिश देकर अतीक को हिरासत में ले लिया।पूछताछ में अतीक ने पुलिस को अपना मूल पता बांग्लादेश के नारायणगंज जिले का बताया। पुलिस के अनुसार, उसने वर्ष 2005 में बांग्लादेश से भारत आने और 2005 से 2007 के बीच तमिलनाडु में रहने की जानकारी दी। इसके बाद वह बिलासपुर आकर रहने लगा था।पुलिस के मुताबिक, अतीक के कब्जे से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और नौवीं कक्षा की अंकसूची समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं।पुलिस का दावा है कि इनमें से कई दस्तावेज गलत तरीके से बनवाए गए थे। इन दस्तावेजों की वैधता और उन्हें तैयार कराने की पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है।पुलिस ने अतीक को आगे की कार्रवाई के लिए रायपुर के होल्डिंग सेंटर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही उसे बांग्लादेश भेजने यानी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की बात कही गई है।फिलहाल पुलिस उसके भारत में आने, यहां रहने, दस्तावेज हासिल करने और पूर्व में होल्डिंग सेंटर से फरार होने से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।