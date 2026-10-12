नवरात्रि: देवी मंदिरों का गढ़ है रायपुर; सुबह से देर रात तक लगता है श्रद्धालुओं का तांता, हर धाम की रोचक कहानी

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पुरानी बस्ती में रायपुर शहर सबसे प्रसिद्ध मंदिर मां महामाया देवी का है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर पांच हजार साल से अधिक पुराना है। यहीं के अमीनपारा थाना के समीप 250 साल पुराना शीतला माता मंदिर भी है। मंदिरों का प्राचीन इतिहास संबंधित पुस्तक के अनुसार राजा मोरध्वज अपनी रानी कुमुददेवी के साथ भ्रमण करते हुए खारुन नदी तट पर पहुंचे थे। नदी में एक काले रंग का पत्थर था, जिस पर नाग फन काढ़े हुए थे।राजा ने पत्थर को नदी से निकलवा। पत्थर को नदी से निकालते ही आकाशवाणी हुई कि राजन मुझे कंधे पर उठाकर ले चलो और नदी से दूर स्थापित करो। राजा ने प्रतिमा को कंधे पर उठाया और पुरानी बस्ती की ओर चल पड़े। एक जगह राजा थक गए और मूर्ति को नीचे रख दिया। इसके बाद मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई, तो वह नहीं हिली। राजा ने मूर्ति को वहीं पर प्रतिष्ठित कराया। कालांतर में चलकर यह मंदिर महामाया देवी के रूप में विख्यात हुआपुरानी बस्ती के कुशालपुर चौक पर 200 साल पुराना मां दंतेश्वरी मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है। देखने को मिलता है कि अधिकतर देवी मंदिरों में ब्राह्मण ही पूजा-अर्चना करते हैं, लेकिन इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां यादव जाति के लोग पूजा करते हैं। कहा जाता है कि वर्षों पहले घनघोर जंगल में यादव समाज के लोग गाय चराने जाते थे। एक ग्वालिन गणेशिया बाई ने देखा कि एक पत्थर पर गाय खड़ी है और गाय के थन से दूध गिर रहा है। ग्वालिन ने अपने साथ गाय चराने आए अन्य लोगों को बताया। वह पत्थर देवी की प्रतिमा थाी। इसके बाद छोटा सा मंदिर बनवाकर प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। तब से इस मंदिर में यादव जाति के लोग ही पूजा अर्चना करते हैं।पुरानी बस्ती से ही लगे ब्राह्मणपारा में नागा साधुओं ने लगभग 600 साल पहले कंकाली मठ की स्थापना की थी। मठ में देवी माता की प्रतिमा है। माना जाता है कि यह इलाका श्मशानघाट था और कंकाल वाले इलाके के बीच प्रतिमा स्थापित होने से इसका नाम कंकाली पड़ गया। कालांतर में मठ की प्रतिमा को थोड़ी ही दूर मंदिर बनवाकर स्थानांतरित किया गया। यह मठ पूरे साल बंद रहता है, लेकिन साल में एक बार दशहरा के दिन खोलकर पूजा-अर्चना की जाती है। मठ में प्राचीन अस्त्र-शस्त्र रखे गए हैं। यहां पहले नागा साधु पूजा अचर्ना करते थे। मंदिर के सामने तालाब है जहां घर-घर में बोए गए जंवारा जोत का विसर्जन किया जाता है।पुरानी बस्ती के अमीनपारा थाना के समीप 250 साल पुराना शीतला माता मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिमा का कोई आकार नहीं है, पत्थर रूपी पिंड की पूजा की जाती है। माता को ठंडा भोजन, मिठाई का भोग लगाया जाता है। मंदिर में बरसों से एक ही परिवार के द्वारा पूजा की जा रही है। कहा जाता है कि पत्थर रूपी पिंड जमीन से प्रकट हुआ, तबसे उसी रूप में पूजा की जाती है।