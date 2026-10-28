नवा रायपुर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को राहत: 6 महीने बढ़ी बस सुविधा; जानें हर महीने कितना देना होगा किराया

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यह व्यवस्था नई परिवहन सुविधा शुरू होने तक या छह महीने की अवधि पूरी होने तक, जो भी पहले हो, तब तक लागू रहेगी। शासन ने नगर निगम रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव और अनुशंसा के बाद यह मंजूरी दी है।शासन ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निविदा प्रक्रिया पूरी होने और नई व्यवस्था शुरू होने तक बस संचालन के लिए अनुबंध की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बस संचालन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी बसों की नियमित तकनीकी जांच करानी होगी। यात्रा के दौरान बस खराब होने पर तुरंत दूसरी बस उपलब्ध करानी होगी। साथ ही खराब पड़ी बसों के स्थान पर जल्द से जल्द नई बसें चलानी होंगी।विभाग ने चालकों और परिचालकों की नियमित मेडिकल जांच कराने के साथ ही उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शिष्ट व्यवहार करने का निर्देश दिया है। बसों का संचालन तय समय-सारणी और यातायात नियमों के अनुरूप ही करना होगा। बस संचालन का भुगतान सत्यापित देयकों के आधार पर होगा। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसके उपरांत नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।