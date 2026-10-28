सीजी में 'अर्नब': ट्रेन से करने जा रहे हैं सफर, तो पढ़ लें ये खबर; रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

छत्तीसगढ़ में अनर्ब चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी मध्य और उससे सटे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाडी के ऊपर चक्रवाती तूफान अनर्ब को लेकर 28 और 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 23 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर एहतियात के तौर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये हैं

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